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أسير فلسطيني يتنسم الحرية بعد 19 عاما من الاعتقال في السجون الإسرائيلية

أخبار العالم العربي

أسير فلسطيني يتنسم الحرية بعد 19 عاما من الاعتقال في السجون الإسرائيلية
Reuters
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أفرجت إسرائيل، اليوم الخميس، عن الأسير شادي فارس محسن وشاحي من جنين، بعد أن أمضى 19 عاما في الأسر.

وذكر مدير "نادي الأسير" في جنين، منتصر سمور، أنه تم الإفراج عن الأسير وشاحي على حاجز الظاهرية جنوب مدينة الخليل حيث كان يقبع في سجن "النقب"، مشيرا إلى أن إسرائيل كانت قد اعتقلته في 16 أكتوبر من عام 2002.

المصدر: "معا"

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