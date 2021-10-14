الكويت تدعو مواطنيها إلى مغادرة لبنان إثر الاشتباكات في بيروت

دعت سفارة الكويت في لبنان مواطنيها هناك إلى مغادرته على خلفية الاشتباكات المسلحة التي حصلت اليوم الخميس في بيروت.

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وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان أصدرته مساء الخميس، إن السفارة "أهابت بالمواطنين الكويتيين المتواجدين في الجمهورية اللبنانية التزام الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع التجمعات والاضطرابات الأمنية في بعض المناطق والتزام مقار السكن والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة".

وأضاف البيان: "كما تدعو السفارة المواطنين المتواجدين في لبنان إلى مغادرته وتدعو الراغبين في السفر إليه للتريث أخذا بعين الاعتبار المستجدات على الساحة اللبنانية".

وفي وقت سابق من الخميس قتل 6 أشخاص على الأقل خلال اضطرابات مسلحة في منطقة الطيونة بالعاصمة وصفتها السلطات بأنها هجوم على متظاهرين كانوا متجهين للمشاركة في احتجاج دعا له "حزب الله" وحركة "أمل" للمطالبة بعزل قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت.

المصدر: RT