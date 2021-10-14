مصر.. الصيدلانية المعتدى عليها بالضرب تكشف تفاصيل الفيديو المثير للجدل

روت إيزيس مصطفى، الصيدلانية في الوحدة الصحية بقرية كفر عطا الله بالشرقية، تفاصيل اعتداء بعض زملائها عليها بسبب عدم ارتدائها الحجاب.

إقرأ المزيد

وأوضحت إيزيس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج يحدث في مصر، أن إحدى زميلاتها اعتدت بالضرب عليها وتدعى أمينة وسيدة أخرى، مضيفة: "من شهر 5 فيه تنمر عليا عشان شعري ودائما كانت تقولي إيه الاختلاف بينك وبين المسحيين، وربنا مش هيقبل منك صلاة".

وتابعت: "في الشغل كل شوية بلاقي تنمر وانتي متأخرة عن شغلك ولما بلغتها بالطريقة دي هتفصل، قالت مليش دعوة، وبتتكلم بطريقة مش حلوة، وبعدين كلامها معايا تقدمت ببلاغ في النيابة الإدارية في شهر مايو الماضي ضدها".

واختتمت: "يوم 29/9 ذهبت للعمل عشان أمضي، لقيت زميلتي ضربتني بالبوكس في وشي وضربتني، وشدتني من شعري، وأبله أمينة فضلت تضرب فيا لحد ما تعبوا وأغمى عليا، وافتكروني مت، فبطلوا ضرب فيا".

ومن جانبه، علق الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على واقعة الصيدلانية المعتدى عليها، قائلا: "الأمر محل تحقيق في النيابة، وننتظر قرارها".

وتابع ممدوح غراب أن "الصيدلانية إيزيس مصطفى تعرضت للضرب والاعتداء من زملائها بسبب عدم ارتدائها الحجاب".

المصدر: "القاهرة 24"