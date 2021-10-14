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الخارجية الأردنية: لم نبلغ بإصابة أردنيين في أحداث بيروت

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الخارجية الأردنية: لم نبلغ بإصابة أردنيين في أحداث بيروت
Reuters GORAN TOMASEVIC
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أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أن سفارة المملكة لدى بيروت تتابع أوضاع الأردنيين في العاصمة اللبنانية، على خلفية أحداث العنف الدائرة من صباح اليوم في بعض مناطقها.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول، إن السفارة الأردنية تتواصل مع الأردنيين المقيمين في لبنان "للاطمئنان على صحتهم"، مشيرا إلى أنها لم تبلغ بإصابة أي من الأردنيين المقيمين في بيروت.

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ودعا أبو الفول، الأردنيين المقيمين في لبنان إلى التواصل مع سفارة بلاده في بيروت في حال وجود أي طارئ.

وجاءت هذه التصريحات على خلفية موجة جديدة من الاضطرابات الاجتماعية هزت لبنان اليوم، إذ سقط قتلى وجرحى جراء إطلاق نار كثيف حصل على خلفية مظاهرات لمؤيدي "حزب الله" وحركة "أمل" ضد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.

المصدر: "عمون" 

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