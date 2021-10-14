لبنان.. نقل القتلى والجرحى إلى مستشفى الساحل في بيروت وسط نداءات عاجلة للتبرع بالدم (فيديو)

نشرت وسائل إعلام محلية مقاطع فيديو لأحد المستشفيات في بيروت التي تم نقل جثث القتلى والجرحى إليها جراء اطلاق الرصاص في الطيونة، وسط نداءات عاجلة من المستشفى للجمعيات للتبرع بالدم.

وبحسب مستشفى الساحل تم إحصاء ثلاثة قتلى، رجلين وامرأة، وعدد من الجرحى إصاباتهم في الجزء العلوي من الجسد، في الرأس والصدر.

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وهناك نداءات من المستشفى للجمعيات الإنسانية للتبرع بالدم لإنقاذ حياة الجرحى و السيطرة على الحالات الحرجة التي يتم اجراء عمليات سريعة لها.

وشهد محيط قصر العدل في بيروت، وتحديدا منطقة الطيونة، حيث يتجمع مناصرو "حزب الله" و"حركة أمل" للتوجه نحو الاعتصام الذي يقام ضد القاضي طارق البيطار (قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت)، شهد صباح اليوم الخميس إطلاق كثيف للنار، أسفرعن سقوط قتلى وجرحى.

المصدر: RT