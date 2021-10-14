الرئيس اللبناني يلتقي نائبة وزير الخارجية الأمريكي

استقبل رئيس الجمهورية اللبناني، ميشال عون، اليوم الخميس، في قصر بعبدا نائبة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية، ​فيكتوريا نولاند، بحضور السفيرة الأمريكية ببيروت، دوروثي شيا.

وقالت الرئاسة اللبنانية إن عون استعرض مع نولاند، بحضور سفيرة أمريكا في لبنان، والوفد المرافق، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة.

الرئيس عون استقبل نائبة وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند بحضور سفيرة أمريكا في لبنان ووفد مرافق وعرض معهم العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة pic.twitter.com/i6pRyozfXC — Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 14, 2021

وكانت نولاند وصلت يوم أمس إلى بيروت قادمة من العاصمة الروسية موسكو، حيث ستلتقي عددا من المسؤولين اللبنانين وممثلين عن المجتمع المدني.

المصدر: RT