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الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فلسطيني شمال القدس بذريعة دهس أسفرت عن إصابة جندي

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فلسطيني شمال القدس بذريعة دهس أسفرت عن إصابة جندي
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أفادت وسائل إعلام بأن الجيش الإسرائيلي فتح النار نحو شاب فلسطيني بدعوى محاولة تنفيذ عملية دهس في محيط حاجز قلنديا شمال القدس أدى إلى إصابة جندي إسرائيلي.

وذكرت مصادر عبرية أن الجيش الاسرائيلي فتح النار نحو شاب فلسطيني بدعوى محاولة تنفيذ عملية دهس ما أدى إلى إصابة جندي اسرائيلي.

ولم تعرف طبيعة اصابة المواطن الفلسطيني.

المصدر:RT

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