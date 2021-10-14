مصر.. مقترح برلماني لإلغاء إجازة يوم السبت في المدارس

قدم النائب محمد عمارة أمين سر لجنة الرياضة بمجلس الشيوخ المصري اقتراحا لإلغاء إجازة يوم السبت في المدارس وتوزيع الطلاب بنظام "اليوم واليوم" لتقليل كثافة الطلاب في الفصول إلى النصف.

وأفاد موقع "القاهرة24" بأن عمارة "قدم الاقتراح إلى رئيس مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق، لتوجيهه إلى وزير التربية والتعليم، وذلك لتقليص كثافة الفصول التي تصل إلى 120 و130 طالب بالفصل إلى النصف، دون اللجوء إلى نظام الفترتين صباحا ومساء "غير المجدي" للمعلم والطالب".

وأضاف عمارة في الاقتراح أنه "يتعذر تطبيق الإجراءات الاحترازية في ظل تلك الكثافات العالية داخل الفصول، على الرغم من الجهد الذي يبذل من الوزارة للارتقاء بمستوى أولادنا".

واقترح عمارة حلا لهذه المشكلة في ظل جائحة كورونا والمحافظة على الإجراءات الاحترازية، قائلا: "المشاع الذي يطبق هو طرح فكرة الفترتين فكيف للمعلم أن يستمر في العمل من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء بخلاف ضعف قدرة الطالب على الاستيعاب بعد فترة الظهيرة وهذا ما أثبتته التجارب السابقة والتي أثرت سلبا على كثير من الطلبة إبان تطبيق نظام فترتين".

وتابع أن "فلسفة تلك الاقتراح برغبة للمدارس ذات الكثافة العالية على إلغاء إجازة يوم السبت وتقسيم الأسبوع مناصفة ويتم توزيع الطلاب بنظام اليوم واليوم ثم سيتم تقليل كثافة الفصول إلى النصف وذلك دون اللجوء لنظام الفترتين المرهق لكل من الطالب والمعلم والأسرة. فماذا سيحدث لو أن هناك أسرة عاملة وأولادها على فترتين مختلفتين صباحا ومساء؟".

المصدر: "القاهرة24"