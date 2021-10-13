خبير موارد مائية مصري: وعود أديس أبابا بتوليد الكهرباء من سد النهضة كاذبة (فيديو)

قال عباس شراقي أستاذ الجولوجيا والموارد المائية المصري إن الاستعدادات للملء الثالث لسد النهضة التي تشمل بناء الخرسانة وتجفيف الممر الأوسط، لا يمكن أن تنتهي قبل شهر فبراير 2022.

وأوضح شراقي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد، أن إثيوبيا خزنت 3 مليارات متر مكعب العام الماضي، وفشلت في تخزين كمية الـ 13 مليار بأكملها.

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وأشار إلى أن حجم الأمطار يصل إلى 250 مليون متر مكعب يوميا خلال الفترة الجارية.

وتابع قائلا: "إجمالي ما خزنته إثيوبيا حتى الآن هو 8 مليارات متر مكعب"، مشيرا إلى أن وعود أديس أبابا بشأن توليد الكهرباء من سد النهضة كاذبة حتى الآن.

وصرح بأن تشغيل إثيوبيا للتوربينات في صالح مصر والسودان، لكنها خطوة مرفوضة لكونها غير متفق عليها، مشددا على ضرورة التزام إثيوبيا بالمفاوضات الرسمية.

وأرجع شراقي ارتفاع منسوب مياه النيل إلى تشغيل السد العالي، قائلا إنه عادة يتم الإستفادة من جزء من إيراد النهر الزائد في غسل مجرى النهر.

المصدر: وسائل إعلام مصرية