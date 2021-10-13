ليبيا.. اختطاف رئيس جهاز الأمن الداخلي المسؤول عن طرابلس من قبل مجموعة مسلحة

ذكرت وسائل إعلام ليبية، نقلا عن مصادر لم تسمها، أن مجموعة مسلحة اختطفت الرشيد الرجباني، رئيس جهاز الأمن الداخلي طرابلس من داخل مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس مساء الثلاثاء.

وقالت مصادر مطلعة إن مجموعة مسلحة يقال إنها تابعة لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة هاجمت إحدى الطائرات أثناء تواجدها على مدرج مطار معيتيقة، واختطفت الرجباني من داخلها.

وأكد المصادر أن هذا التحرك تجاه الرجباني جاء عقب إجباره على الاستقالة وتعيين لطفي الحراري في منصبه.

وكان الرجباني قد عُيّن في رئاسة جهاز الأمن الداخلي طرابلس بقرار من فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق المنتهية ولايته.

ولم تصدر وزارة الداخلية حتى الآن بيانا لنفي أو تأكيد هذه الأنباء، إلا أنه ليست هذه هي الواقعة الأولى التي يتعرض لها مسؤولون تنفيذيون للاختطاف في طرابلس أو مدن المنطقة الغربية، حيث سبق وأن تعرض عدد كبير منهم للاختطاف من قبل الميليشيات المسلحة.

ناصر حاتم ـ الملف الليبي

المصدر: RT