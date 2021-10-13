العراق.. مقتدى الصدر يجمد عمل "سرايا السلام" في محافظتين

قرر زعيم "التيار الصدري" في العراق مقتدى الصدر، تجميد عمل "سرايا السلام" في محافظتي بابل وديالى.

وقال المعاون الجهادي للصدر، أبو ياسر، في بيان له إنه "انطلاقا من الصالح العام، وطاعة وتنفيذا لتوجيهات سماحة القائد الوطني السيد مقتدى الصدر تقرر تجميد عمل سرايا السلام على كافة المستويات في كل بابل وديالى".

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وكان الصدر دعا في خطاب أعلن فيه تصدر نتائج الانتخابات العراقية إلى "حصر السلاح بيد الدولة ومنع استعماله خارج هذا النطاق"، قائلا: "آن للشعب أن يعيش بسلام بلا مليشيات تنقص من هيبة الدولة".

المصدر: "السومرية" + RT