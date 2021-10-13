الكويت ترحل مصريا بعد محاولته الانتحار

قررت وزارة الداخلية في الكويت ترحيل مواطن مصري بعدما أقدم على محاولة انتحار يوم أمس الثلاثاء، إلا أن قوات الحماية المدنية قامت بإنقاذه ونقله إلى المستشفى.

وقالت قوة الإطفاء العام في الكويت إنها أنقذت مواطنا مصريا ألقى نفسه من فوق جسر الشيخ جابر الأحمد، في محاولة للانتحار، موضحة أن هذا الشخص نزل من سيارة أجرة كان يستقلها ثم ألقى نفسه في البحر.

وأوضحت أن قوة من الإنقاذ البحري ومركز البحث والإنقاذ توجهت على الفور إلى موقع الحادث، ونجحوا في تحديد موقع المصري بعد إلقائه نفسه في المياه وقاموا بإنقاذه.

عملية الإنقاذ التي قام بها رجال الإطفاء للشخص الذي اقدم على الانتحار من فوق جسر الشيخ جابر الاحمد pic.twitter.com/tvKS2oDS3t — قوة الإطفاء العام (@kff_kw) October 12, 2021

هذا وقررت وزارة الداخلية الكويتية اتخاذ إجراءات أمنية عاجلة لمنع تكرار حوادث الانتحار على جسر جابر، معلنة أن الأبعاد مصير جميع الوافدين الذين يقدمون على تلك الخطوة.

المصدر: "البلد" + RT