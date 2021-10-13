"سقوط خيوط الوهم".. تلفزيون الجزائر ينشر اعترافات عناصر جماعة إرهابية خططت لعمل مسلح في البلاد

بث التلفزيون الجزائري الرسمي مساء الأربعاء تقريرا كشف تفاصيل إفشال مخطط مؤامرة تعود إلى 2014 استهدفت الجزائر وذلك بمساعدة من إسرائيل والمغرب وتواطئ من جماعة "الماك".

وقالت القناة الرسمية في التحقيق الذي حمل عنوان "سقوط خيوط الوهم"، إن "جماعة إرهابية كانت بصدد التحضير لتنفيذ عمل مسلح داخل التراب الجزائري بالتواطئ من الداخل لأطراف يتبنون النزعة الإنفصالية".

وتضمن تحقيق التلفزيون الجزائري أدلة مشفوعة باعترافات عناصر هذه الجماعة التي تم توقيفها هذا الأسبوع.

وأعلنت السلطات الجزائرية يوم الأربعاء أن المديرية العامة للأمن الوطني تمكنت من إفشال مخطط مؤامرة تعود إلى عام 2014.

المصدر: RT + التلفزيون الجزائري