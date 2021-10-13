الاستخبارات التركية تعلن القبض على 8 أشخاص بينهم عميلان إيرانيان حاولوا اختطاف عسكري إيراني سابق

أعلنت الاستخبارات التركية يوم الأربعاء القبض على 8 أشخاص بينهم عميلان إيرانيان في ولاية ڤان شرقي تركيا، حاولوا اختطاف عسكري إيراني سابق.

وقال مراسل RT إنهم حاولوا تهريب عسكري إيراني سابق إلى بلاده.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام منع السلطات التركية دخول الشاحنات الإيرانية عبر جميع المعابر الحدودية بين البلدين، وذلك على خلفية التوتر المتصاعد بين إيران وجارتها أذربيجان حليفة تركيا، في الأسبوعين الماضيين.

وردا على ذلك، علق مسؤول بالعلاقات العامة في الجمارك الإيرانية في تصريح لـRT على ادعاءات حول إغلاق تركيا معابرها أمام الشاحنات الإيرانية عقب التوتر بين طهران وباكو.

ونقلت RT عن المسوؤل الإيراني إن المعلومات المتوفرة تفيد بتواصل حركة الشاحنات الإيرانية على المعابر المشتركة مع تركيا.

وصرح بأن التقارير التي وصلت من المعابر المشتركة مع تركيا كانت تفيد باستمرار تردد الشاحنات الإيرانية، مشيرا إلى أنه لم يسمع شيئا عن إغلاق المعابر من الجانب التركي أو عدم السماح للشاحنات الإيرانية بالعبور.

إلى ذلك، صعدت طهران على مدى الأسبوعي الماضيين من مستوى التوتر مع جارتها أذربيجان بذريعة أن الأخيرة تسمح لإسرائيل بالقيام بأنشطة تعرض الأمن القومي الإيراني للخطر وفي رد حاد على إيران، وتهديداتهم.

كما بدأت القوات التركية والأذربيجانية مناورات عسكرية شاملة في أذربيجان تستمر 13 يوما، وتتضمن اختبارات جاهزية للطائرات الحربية في البلدين.

المصدر: RT + وكالات