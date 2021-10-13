الشيخة موزا تستقبل الملكة رانيا العبد الله بقصر الرملة

استقبلت الشيخة موزا بنت ناصر المسند، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع الملكة رانيا العبد الله، بقصر الرملة صباح اليوم وذلك بمناسبة زيارتها للبلاد.

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وتمت خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

من جهتها عبرت الملكة رانيا العبد الله، زوجة العاهل الأردني، عن شكرها للشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر وعائلته الكريمة والشعب القطري على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

وقالت الملكة رانيا عبر "إنستغرام"، "شكرا لسمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وعائلته الكريمة والشعب القطري على حفاوة استقبالهم وكرم ضيافتهم.

وكان أمير قطر، استقبل العاهل الأردني في الدوحة اليوم، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع إقليميا ودوليا.

المصدر: عمون+انستغرام