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روسيا والسعودية تتبادلان الخبرات في مجال القوانين والتشريعات

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اتفق المدعي العام الروسي إيغور كراسنوف مع وزير العدل السعودي وليد بن محمد الصمعاني، على التعاون بين الإدارات القضائية في البلدين.

وأشار كراسنوف، إلى أن "التعاون سيشمل، في جملة أمور، تبادل الخبرات وأفضل الممارسات القضائية".

وقال: "من الأهمية بمكان، الخبرة في مجال إدارة المستندات الإلكترونية، وتطوير التشريعات المتعلقة باستخدام العملات المشفرة، ومكافحة الجرائم الإلكترونية، وحماية الأسرة وحقوق القاصرين، بما في ذلك ضد العنف المنزلي".

وأضاف: "فقط من خلال تنسيق أعمالنا المشتركة يمكننا مكافحة الجريمة العابرة للحدود بشكل فعال". وتابع: "علاوة على ذلك، بدأنا الآن في استخدام عناصر الذكاء الصناعي في ممارستنا الاشرافية".

المصدر: RT

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