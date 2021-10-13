الجزائر تعلن إفشال مخطط مؤامرة تعود إلى 2014

أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم الأربعاء، أن المديرية العامة للأمن الوطني، تمكنت من إفشال مخطط مؤامرة تعود إلى 2014.

وبحسب التلفزيون العمومي الجزائري، فإن "خيوط المؤامرة تمت بمساعدة من الكيان الصهيوني ودولة أخرى من شمال إفريقيا"، مشيرا إلى أن "هذه الدول كانت بصدد التحضير لتنفيذ عمل مسلح داخل التراب الوطني وذلك لتواطئ أطراف داخلية تتبنى النزعة الانفصالية".

يتبع..

المصدر: RT