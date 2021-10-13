ليبيا.. القبض على 3 وافدين بحوزتهم أكسسورات تحمل شعارات ماسونية
Reuters
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ذكر جهاز الأمن الداخلي الليبي أنه ضبط 3 وافدين وبحوزتهم كمية كبيرة من الاكسسوارات والمقتنيات التي تحمل شعارات الماسونية والبوذية وعبدة الشَيطان والنجمة السداسية وغيرها من الشعارات.
وقال البيان إنه تم إدخالها للبلاد لهدم قواعد المجتمع الليبي وتشكيك شبابنا في دينهم ونشر الأفكار الهابطة مستغلين غياب الوازع الديني لدى البعض.
وأفاد بأنه اتخذ الإجراءات القانونية وأحيلوا إلى الجهات المختصة.
وأكد جهاز الأمن الداخلي أن رجاله الأوفياء لهذا الوطن سيواصلون جهودهم ليلا نهارا لحماية ليبيا والمحافظة عليها من جميع الظواهر الهدامة.
نلصر حاتم ـ الملف الليبي
المصدر: RT
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