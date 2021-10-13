السيسي يوجه رسالة للمجتمع الدولي حول سد النهضة

ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستجدات قضية سد النهضة في ضوء صدور البيان الرئاسي الأخير لمجلس الأمن مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

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وتمت مناقشة ما تضمنه بيان مجلس الأمن من ضرورة امتثال الأطراف للتوصل لاتفاق ملء وتشغيل ملزم قانونًا خلال فترة وجيزة على نحو يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.

وأكد الرئيس المصري مدى الالتزام الذي أبدته مصر تجاه مسار المفاوضات، وأن المجتمع الدولي عليه القيام بدور مؤثر لحل تلك القضية البالغة الأهمية التي تمس مصالح مصر المائية.

المصدر: RT