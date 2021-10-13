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قيادي في حزب "التيار الديمقراطي" بتونس: أكثر من 100 نائب بالبرلمان أصبحوا دون دخل

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قيادي في حزب
Reuters
البرلمان التونسي، أرشيف
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أكد النائب بمجلس نواب الشعب التونسي عن حزب "التيار الديمقراطي"، نبيل حجي، أن "هناك أكثر من 100 نائب أصبحوا دون دخل وذلك بعد تجميد اختصاصات وعمل البرلمان".

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وقال حجي، في تصريح لإذاعة "الجوهرة أف أم" إن "النواب الذين يمتهنون أعمالا حرة من مهندسين ومحامين ورجال أعمال وغيرهم لم يتأثروا بقرار تعطيل عمل البرلمان وإيقاف المنح، في حين وجد آخرون يعملون في الوظيفة العمومية أو المتقاعدين، أنفسهم دون دخل لأن القانون ينص على أنه في صورة التحاقهم بالبرلمان يتم إيقاف جراياتهم ورواتبهم ويتمتعون فقط بالمنح المسنودة لهم بوصفهم نوابا".

وأوضح القيادي بالتيار الديمقراطي، أنه "ليس بإمكان هؤلاء النواب حتى العودة إلى وظائفهم السابقة إلا عند الشغور أو الوفاة أو العجز أو وجود عقوبة من محكمة المحاسبات، وهي شروط لا تتوفر في الوضعية الحالية"، وفق قوله.

وأكد أن "حتى الاستقالة غير ممكنة في هذا الوضع لأنها تقدم قانونيا باسم رئيس البرلمان وينظر فيها مكتب المجلس ويعلن عنها في جلسة عامة، ثم تصدر بالرائد الرسمي".

المصدر: "نسمة"

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