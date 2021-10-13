نواب ليبيون: المنقوش تحشد لتأجيل الانتخابات الرئاسية

اتهم عدد من نواب البرلمان الليبي وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بمحاولة الالتفاف على الاتفاقيات القائمة وتأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية عن موعدها المقرر في ديسمبر المقبل.

وقال 18 نائبا في بيان مشترك الثلاثاء: "نلاحظ أن تحركات وزيرة الخارجية لعديد الدول لحشد دعـم لمبادرة أطلق عليها "مبادرة السلام" تقوم على أساس تأجيل أهم استحقاق ينتظـره كل الليبيين وهو الانتخابات وإجراء انتخابات برلمانية فقط الأمر الذي يعـد محاولة للالتفاف على مطلب الشعب وحقه في انتخاب رئيس للدولة".

وأكد النواب الموقعون على البيان تمسكهم "بتنفيذ إرادة الشعب في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مباشـرة في موعدها المحدد"، معتبرين أن "كل التحركات والمؤتمرات التي لا تدعم هذا الاستحقاق وبشكل واضح للانتخابـات خلط للأوراق ومخالفة لمخرجات برلين وجنيف وتعتبر إعاقة لاستكمال خارطة الطريق المتفق عليها محليا ودوليا".

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والشهر الماضي طرح "المجلس الأعلى للدولة" في ليبيا خريطة طريق تتضمن إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها، وتأجيل الرئاسية إلى ما بعد الاستفتاء على الدستور.

من جانبه، أكد رئيس المجلسِ الرئاسي الليبي محمد المنفي أنه "لا خيار أمام الليبيين إلاَ إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد".

المصدر: وسائل إعلام ليبية