 
مباشر
عاجل
بوتين: ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا كان نتيجة نقص الكهرباء وليس العكس

نواب ليبيون: المنقوش تحشد لتأجيل الانتخابات الرئاسية

أخبار العالم العربي

نواب ليبيون: المنقوش تحشد لتأجيل الانتخابات الرئاسية
Reuters HAZEM AHMED
وزيرة الخارجية اللبيبة نجلاء المنقوش
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rhwv

اتهم عدد من نواب البرلمان الليبي وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بمحاولة الالتفاف على الاتفاقيات القائمة وتأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية عن موعدها المقرر في ديسمبر المقبل.

وقال 18 نائبا في بيان مشترك الثلاثاء: "نلاحظ أن تحركات وزيرة الخارجية لعديد الدول لحشد دعـم لمبادرة أطلق عليها "مبادرة السلام" تقوم على أساس تأجيل أهم استحقاق ينتظـره كل الليبيين وهو الانتخابات وإجراء انتخابات برلمانية فقط الأمر الذي يعـد محاولة للالتفاف على مطلب الشعب وحقه في انتخاب رئيس للدولة".

وأكد النواب الموقعون على البيان تمسكهم "بتنفيذ إرادة الشعب في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مباشـرة في موعدها المحدد"، معتبرين أن "كل التحركات والمؤتمرات التي لا تدعم هذا الاستحقاق وبشكل واضح للانتخابـات خلط للأوراق ومخالفة لمخرجات برلين وجنيف وتعتبر إعاقة لاستكمال خارطة الطريق المتفق عليها محليا ودوليا".

نواب ليبيون: المنقوش تحشد لتأجيل الانتخابات الرئاسية
إقرأ المزيد
ما وراء مقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية في ليبيا؟
ما وراء مقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية في ليبيا؟

والشهر الماضي طرح "المجلس الأعلى للدولة" في ليبيا خريطة طريق تتضمن إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها، وتأجيل الرئاسية إلى ما بعد الاستفتاء على الدستور.

من جانبه، أكد رئيس المجلسِ الرئاسي الليبي محمد المنفي أنه "لا خيار أمام الليبيين إلاَ إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد".

المصدر: وسائل إعلام ليبية

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا