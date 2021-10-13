سونا: السيسي يكريم وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني (صورة)

أعلنت وزارة الأوقاف في مصر عن تكريم وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني نصر الدين مفرح، لجهوده في نشر الفكر الوسطي المستنير وتفكيك خطاب التطرف.

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وقالت الوزارة، اليوم الأربعاء، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيكرم نصر الدين مفرح في السابع عشر من الشهر الجاري، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، تزامنا مع احتفالات وزارة الأوقاف المصرية بالمولد النبوي الشريف.

وتقيم وزراة الأوقاف في مصر احتفالات المولد النبوي الشريف، ودرجت الوزارة سنويا أن تكرم شخصية بارزة عملت على "تعزيز الإسلام الوسطي المستنير في أي من بلدان العالم الإسلامي".

وستكرم الوزارة هذا العام، نصرالدين مفرح، وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني لـ"جهوده في نشر الفكر الوسطي المستنير وتفكيك خطاب التطرف".

وحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا": "يعتبر هذا التكريم من دواعي الفخر والسرور والاعتزاز الذي يعد تكريما للسودان وشعبه ولحكومة الفترة الانتقالية".

وقالت "سونا" إن "الوزير مفرح ساهم في ترسيخ مفاهيم الوسطية والاعتدال وعمل على مناهضة الغلو التطرف وتجفيف منابع الإرهاب وعزز من ترسيخ مبدأ التسامح والمحبة بين أفراد المجتمع وعمل على نشر ثقافة السلام، كما عمل على نبذ خطاب الكراهية وشارك في العديد من مؤتمرات الحريات الدينية دوليا وإقليميا ومحليا لعكس وجه سودان ما بعد الثورة، وساهم في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد 27 عاما وساهم في رفع اسم السودان من قائمة الدول المقلقة في الحريات الدينية بعد 23 عاما".

المصدر: "سونا"