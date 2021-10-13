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حريق ضخم في مصنع للمنتجات البلاستيكية في مصر (فيديو + صور)

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حريق ضخم في مصنع للمنتجات البلاستيكية في مصر (فيديو + صور)
Reuters Amr Dalsh
سيارة إطفاء
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اندلع حريق ضخم داخل مصنع الهلال والنجمة الذهبية للمنتجات البلاستيكية، بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان المصرية.

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ودفعت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية بـ10 سيارات إطفاء، للسيطرة على الحريق وإخماده، فيما يجري إرسال سيارات إطفاء دعم من المناطق القريبة.

حريق ضخم في مصنع للمنتجات البلاستيكية في مصر (فيديو + صور)
حريق ضخم في مصنع للمنتجات البلاستيكية في مصر (فيديو + صور)

هذا ولم يسفر الحريق عن وقوع أي وفيات، فيما تم تسجيل حالة إصابة واحدة باختناق، وتم التعامل معها بموقع الحادث وتماثلت للشفاء.

وكانت مديرية الصحة بالشرقية  قد دفعت بـ6 سيارات إسعاف لمكان حريق مصنع الهلال والنجمة، تحسبا لوجود إصابات في صفوف قوات الحماية المدنية أو العمال.

المصدر: "الشروق" + "الوطن"

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