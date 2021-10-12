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استهداف منزل قيادي في الحشد الشعبي بقنبلة صوتية شمالي بغداد

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استهداف منزل قيادي في الحشد الشعبي بقنبلة صوتية شمالي بغداد
عناصر من الحشد الشعبي ـ أرشيف
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أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الثلاثاء، استهداف منزل قيادي فيها بقنبلة صوتية شمالي العاصمة بغداد.

وذكرت في بيان صحفي، أن "قنبلة صوتية استهدفت منزل المقدم حقي اسماعيل أمين (أبو أكبر الخالدي) آمر اللواء 33 في الحشد الشعبي".
وأضافت، أن "الاعتداء أسفر عن إصابة اثنين من أفراد العائلة بجروح طفيفة، وعلى إثر ذلك نقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج".


المصدر: RT

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