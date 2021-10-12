الكويت.. مقيم مصري يلقي بنفسه من أعلى جسر ومحاولات جارية لإنعاشه

أقدم مصري مقيم بالكويت على الانتحار من أعلى جسر في البلاد، حيث أفادت وسائل إعلام كويتية بأنه جار إنعاشه.

وأفاد سائق تاكسي بأن المنتحر كان برفقته في السيارة وطلب منه التوقف لينزل ويلقي بنفسه من أعلى جسر جابر، وفقا لصحيفة "الراي" الكويتية.

ووفقا للصحيفة الكويتية فإن المنتحر من جنسية مصرية حسب إفادة سائق التاكسي، وتم العثور عليه وجار إنعاشه لوجود نبض.

وقبل أسبوعين أقدم مصري آخر على الانتحار في الكويت في إطار سلسلة قضايا مشابهة في هذه البلد مع بدء جائحة كورونا والتي طالت معظم الجنسيات وفق صحيفة "الأنباء" الكويتية.

وقالت صحيفة "الأنباء" حينها إن عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغا بسقوط مقيم مصري من علو ووفاته في منطقة بنيد القادر.

ووفق تحريات ذكرتها الصحيفة فإن المصري من مواليد 1966 ويعمل في مكتب قانوني قام بإلقاء نفسه من الطابق الـ12، مشيرة إلى أن رجال الأمن استمعوا لإفادات زملاءه للوقوف على أسباب الانتحار.

المصدر: وسائل إعلام كويتية