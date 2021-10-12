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المقداد: سوريا حريصة على مساعدة لبنان لتجاوز ما يمر به من تحديات

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المقداد: سوريا حريصة على مساعدة لبنان لتجاوز ما يمر به من تحديات
Reuters OMAR SANADIKI
وزير الخارجية السوري فيصل المقداد
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أعلن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن بلاده حريصة على مساعدة لبنان لتجاوز ما يمر به من تحديات، مطالبا المنظمات الدولية بتنفيذ التزاماتها تجاه اللاجئين السوريين.

وبحث المقداد مع نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة، وذلك على هامش الاجتماع رفيع المستوى لحركة عدم الانحياز المنعقد حاليا في بلغراد.

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وقال المقداد إن "سوريا حريصة على رفاه وتقدم الأشقاء اللبنانيين"، مؤكدا "تقديم المساعدة الممكنة لتجاوز الصعوبات والتحديات التي مر بها لبنان خلال الفترة الماضية".

وناقش الوزيران عودة اللاجئين السوريين في لبنان إلى وطنهم وديارهم، حيث أكد المقداد بهذا السياق ترحيب سوريا بجميع أبنائها وتقديم كل التسهيلات اللازمة لتأمين عودة طوعية وكريمة لهم، مشيرا إلى المراسيم والقوانين التي صدرت لتسهيل تلك العودة.

وطالب المنظمات الدولية بـ"القيام بواجبها تجاه اللاجئين السوريين وعدم إعاقة عودتهم إلى وطنهم الأم سوريا".

بدوره شكر بو حبيب سوريا على ما تقدمه للبنان وخاصة فيما يتعلق بموارد الطاقة.

المصدر: "سانا" 

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