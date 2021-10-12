مراسلنا: فصائل المقاومة العراقية تقترب من إعلان حالة الطوارئ احتجاجا على نتائج الانتخابات
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أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الثلاثاء، بأن "فصائل المقاومة" تقترب من إعلان حالة الطوارئ بسبب نتائج الانتخابات.
وذكر مراسلنا، أن اجتماعا يعقد حاليا لأحزاب شيعية وفصائل "المقاومة" قد يشهد إعلانا خلال الساعات المقبلة عن حالة الطوارئ احتجاجا على نتائج الانتخابات.
وأضاف، أن هذه الأطراف المجتمعة ستطلب فرز صناديق الاقتراع يدويا.
المصدر: RT
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