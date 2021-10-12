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اليمن يسجل 10 إصابات جديدة بكورونا و5 وفيات

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اليمن يسجل 10 إصابات جديدة بكورونا و5 وفيات
Reuters
اليمن يسجل 10 إصابات جديدة بكورونا و5 وفيات
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قالت اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة كورونا في اليمن إنه تم تسجيل 10 إصابات جديدة بكوفيد-19 في 3 محافظات وخمس حالات وفاة يوم الثلاثاء، مقارنة مع 33 إصابة و4 حالات وفاة يوم الاثنين.

وذكرت اللجنة التابعة للحكومة اليمنية ومقرها عدن في بيان، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بجنوب وشرق البلاد ارتفع إلى 9412 إصابة، تعافى منها 5948 ولا تزال هناك 1677 حالة نشطة.

وأضافت اللجنة أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 1787.

ويعتقد أن عدد الإصابات الفعلي أعلى من ذلك بكثير في ظل القيود التي فرضتها الحرب على إجراء فحوص كوفيد-19 والإبلاغ عن المرض كما أن معظم المصابين لا يذهبون إلى المستشفيات بسبب الفقر وضعف الثقة بالقطاع الصحي.

من جهة أخرى يواصل الحوثيون التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومعظم المدن الكبرى بشمال وغرب البلاد، عدم الكشف عن أعداد الإصابات والوفيات مكتفية بالإعلان فقط عن 3 إصابات ووفاة واحدة بكورونا منذ بدء الجائحة في اليمن في أبريل عام 2020.

المصدر: "رويترز"

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