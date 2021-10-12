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سفیر إیران ينفي قيام قائد "فيلق القدس" بزيارة إلى العراق بعد الانتخابات

أخبار العالم العربي

سفیر إیران ينفي قيام قائد
Reuters WANA NEWS AGENCY
قائد فيلق "القدس" التابعة للحرس الثوري الإيراني العميد إسماعيل قآني (صورة أرشيفية)
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فند السفير الإيراني في بغداد ايرج مسجدي ما أشيع بأن يكون قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري العميد اسماعيل قآني قد زار العراق مؤخرا.

وكتب السفير مسجدي عبر "تويتر" أن "العميد قآني لم تكن له زيارة إلى بغداد والعراق أخيرا وأن القضية المطروحة من قبل بعض وسائل الأعلام وفي الفضاء الافتراضي لا صحة لها وهي كاذبة".

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وكانت بعض وسائل الاعلام قد أوردت نبأ قبل ساعات يدعي أن قآني قام بزيارة إلى العراق بعد 24 ساعة من الانتخابات البرلمانية التي أجريت ألاحد.

وأمس الاثنين أكد مشرق عباس، المستشار السياسي الخاص لرئيس الحكومة العراقية، تعليقا على الأنباء عن زيارة قآني، أنه "لم يشهد العراق خلال الـ48 ساعة الماضية أي زيارة رسمية لأي مسؤول أجنبي".

المصدر: "إرنا" 

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