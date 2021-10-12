مصادفة مؤلمة.. زلزال كريت يذكر المصريين بفاجعة 12 أكتوبر 1992 (صور)

يستعيد الشعب المصري، في الـ12 من شهر أكتوبر من كل عام، ذكريات قاسية، وثقتها بعض اللقطات بالصور، ترتبط بأحد أقوى الزلازل التي عرفتها مصر.

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ويتذكر المصريون الزلازل الذي وقع في مدينة القاهرة في الساعة الـ3 و10 دقائق من بعد الظهر تراوحت قوته بين 5.5 و9.5 درجة بمقياس ريختر، والذي لم يستمر سوى دقيقة واحدة فقط، ولكنه تسبب في مقتل أكثر من 1000 شخص، وإصابة أكثر من 4 آلاف بجروح وتعرض الآلاف للتشريد.

وتسبب الزلزال في انهيار87 عقارا وتصدع 1205 عقارات، كما تهدمت وتصدعت 44 منشأة تشمل المدارس والمباني الحكومية والمساجد والكنائس، وبين القتلى نحو 200 طالب.

ويرجع ارتفاع عدد الضحايا لانهيار المنازل والمباني وبعض المدارس وأيضا لحالة الهلع والذعر التي سيطرت على المواطنين وجعلتهم يتدافعون للفرار من منازلهم ومقار أعمالهم إلى الشوارع.

وبعد نحو ساعتين وقعت هزة ثانية بلغت قوتها 3.4 درجة، تلتها هزة ثالثة بعد بضع ساعات بقوة 7.3 درجة، لكن السكان لم يشعروا بهاتين الهزتين.

وفي مصادفة مؤلمة، وقع اليوم 12 أكتوبر 2021 أي بعد 29 عاما هزة أرضية الساعة 11:25 دقيقة بقوة 6.1 جنوب جزيرة كريت أعلنت الجهات المسؤولة في مصر الشعور بها.

وقالت الهيئة القومية للزلازل في مصر أن هذه الهزة شعر بها سكان مناطق متفرقة في مصر، لافتة إلى أنه جار تحليل بيانات الزلزال والمناطق التي شعرت به.

المصدر: أخبار اليوم + RT