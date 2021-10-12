التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية أن دفاعاته الجوية "دمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) تجاه خميس مشيط".

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وكان التحالف العربي قد كشف، أمس الاثنين، عن تنفيذ 33 عملية استهداف لآليات وعناصر "حركة أنصار الله-الحوثيين" في منطقة العبدية بمحافظة مأرب، خلال 24 ساعة.

وقال التحالف إن هذه العمليات أدت إلى "تدمير 8 آليات عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 156عنصر إرهابي"، مضيفا: "نفذنا 338 استهداف نوعي لحماية المدنيين الأبرياء في العبدية منذ حصار المليشيا للمديرية".

وشدد على "أننا ملتزمون بدعم الجيش الوطني اليمني وحماية المواطنين اليمنيين من بطش المليشيا".

المصدر: صحيفة "الرياض" + "الإخبارية"