مصر.. النيابة الإدارية تفتح تحقيقا في واقعة "تهكير" صفحتها الرسمية ونشر صور فاضحة

علقت النيابة الإدارية المصرية على اختراق صفحتها الرسمية على "انستغرام" ونشر صور فاضحة، مؤكدة أنه تم استعادة الصفحة ويجري ملاحقة الفاعلين.

وقالت النيابية في بيان لها إنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، واستعادة الحساب الرسمي وملاحقة مرتكبي تلك الجريمة التي تقع تحت طائلة قانون الجريمة الإلكترونية".

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وأشارت إلى أن "الأجهزة الأمنية المختصة تفحص ملابسات تعرض صفحتها "انستغرام" للاختراق".

وتعرضت صفحة النيابة الإدارية على "انستغرام"، للاختراق ونشر هاكر صورا فاضحة وغير أخلاقية، ومسيئة عبرها.

المصدر: "القاهرة24"