بصورة توضيحية.. خبير مياه مصري يشرح لـRT غموض حادث غرق الحافلة الصغيرة في نهر النيل

علق خبير المياه المصري عباس شراقي بتصريح خاص لـRT على حادث الحافلة الصغيرة الذي هز مصر دون أن يتم العثور عليها، بعد تداول أنباء عن غرق أشخاص جراء سقوطها في نهر النيل.

وقال شراقي إن "وسائل الإعلام تناقلت منذ الليلة الماضية حادث سقوط ميكروباص (حافلة صغيرة) من أعلى جسر الساحل، وكثرت الأقاويل عن عدد الركاب، ولكن الغريب أنه لا يوجد شاهد واحد على سقوطه، ولايوجد أي بلاغ عن اختفاء أي شخص، ولم تدل جهود شرطة المسطحات المائية عل العثور على أي شيء".

وأضاف: "نهر النيل ليس عميقا لدرجة أننا لا نستطيع أن نجد ميكروباصا وليس صندوقا أسود صغيرا يسقط في أعماق المحيطات ويصعب العثور عليه، فعمق نهر النيل في منطقة الساحل أقل من 10 متر، كما أن نهر النيل ليس به تيارات مائية كبيرة لتنقل ميكروباص أو حديد سور الجسر بعيدا، حيث يبلغ انحدار النهر من أسوان إلى القاهرة حوالي 50 مترا فقط خلال حوالي 800 كيلومتر، لدينا أجهزة وطرق جيوفيزيقية للكشف عن الأجسام في قاع النهر أو تحت القاع".

وسأل: "أين الميكروباص؟ أين حديد السور الذي لا يمكن أن يبعد عن موقع الحادث؟".

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT