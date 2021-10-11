مراسلنا: قوى شيعية في العراق تدعو لاجتماع طارئ وتهدد باتخاذ موقف من العملية الانتخابية
Reuters SABA KAREEM
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أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الاثنين، بأن مجموعة قوى شيعية ستعقد اجتماعا طارئا، فيما هددت باتخاذ موقف من العملية الانتخابية.
وذكر مراسلنا، أن قوى شيعية وأغلبها من تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري، اجتمعت مساء اليوم في بغداد، ودعت قوى أخرى لعقد اجتماع طارئ بشأن نتائج الانتخابات.
وبحسب المعلومات المتداولة، فإن نتائج تحالف "الفتح" "غير مرضية" ولم يحقق حتى الآن النتائج التي كان يتوقعها.
المصدر: RT
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