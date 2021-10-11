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مراسلنا: قوى شيعية في العراق تدعو لاجتماع طارئ وتهدد باتخاذ موقف من العملية الانتخابية

تزامنا مع تسريبات حول زيارة لقائد فيلق القدس الإيراني.. الصدر يتحدث عن تدخلات بعمل مفوضية الانتخابات

أخبار العالم العربي

تزامنا مع تسريبات حول زيارة لقائد فيلق القدس الإيراني.. الصدر يتحدث عن تدخلات بعمل مفوضية الانتخابات
زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر
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أكد زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، ضرورة عدم التدخل في قرارات مفوضية الانتخابات أو الضغط عليها سواء داخليا أو من قبل دول أجنبية.

وقال في بيان صحفي، إن "ما يميز هذه الانتخابات أنها جرت تحت غطاء وإشراف أممي ودولي وعربي وقد تم إقرارها منهم".

وأضاف: "وعليه فلا ينبغي التدخل بقرارات المفوضية أو تزايد الضغط عليها لا من الداخل ولا من بعض الدول الإقليمية والدولية، فالانتخابات شأن داخلي".

وتابع الصدر: "ليكن واضحا للجميع أننا نتابع بدقة كل التدخلات الداخلية غير القانونية وكذلك الخارجية التي تخدش هيبة العراق واستقلاليته". 

وتداولت وسائل إعلام عراقية معلومات عن وصول قائد فيلق القدس الإيراني اسماعيل قاآني إلى العاصمة بغداد صباح اليوم.

المصدر: RT

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