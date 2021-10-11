مقتدى الصدر: سنتقبل نتائج الانتخابات برحابة صدر

دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، إلى الإسراع في إعلان نتائج الانتخابات والنظر في الطعون القانونية، فيما أكد أن تياره سيتقبل النتائج برحابة صدر.

وكتب على حسابه في تويتر: "مما لا ينبغي إنكاره، هو جهود المفوضية العليا القائمة على الانتخابات وما أبدته من مهنية وجهد كبير".

وأضاف: "إننا في نفس الوقت نشد على يد المفوضية للإسراع في إعلان النتائج والنظر في الطعون القانونية لتبعد كل الفرص عن المتربصين بالعملية السياسية ومحاولات التزوير أو تعطيل العملية من خلال بعض الأفعال غير القانونية".

وتابع "كما أننا سنذعن لأي إعلان يتم من قبلها وسنتقبله برحابة صدر ولن نلجأ لأي شيء لا يكون وفق الشرع والقانون بل وحفظ السلم الأهلي ووفق التطلعات الديمقراطية".

المصدر: RT