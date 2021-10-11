الجزائر.. التماس 10 سنوات بالسجن بحق وزير العدل السابق الطيب لوح و7 للسعيد بوتفليقة

قدم النائب العام لدى محكمة الجنايات الدار البيضاء في الجزائر، التماسا بـ10 سنوات مع الحجر القانوني ضد وزير العدل السابق، الطيب لوح.

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والتمس النائب العام 7 سنوات حبسا نافذا في حق كل من المفتش العام السابق لوزارة العدل، بن هاشم الطيب، والأمين العام السابق لذات الوزارة لعجين زواواي.

كما التمس 7 سنوات حبسا نافذا في حق كل من شقيق الرئيس الراحل السعيد بوتفليقة، ورجل الاعمال ورئيس منتدى رجال الاعمال السابق، علي حداد، مقابل 3 سنوات حبسا نافذا في حق كل من وكيل الجمهورية لسيدي أمحمد السابق، خالد الباي، وقاضي تحقيق القطب الجزائي لذات المحكمة، سمعون، ورئيس مجلس قضاء الجزائر السابق، بن حراج، وبقية المتهمين.

المصدر: "الشروق" الجزائرية