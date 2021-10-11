ما طبيعة الصور التي رفعها الرئيس التونسي قيس سعيد أثناء أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية؟

حذر الرئيس التونسي، قيس سعيد، "كل من ستسول له نفسه أن يتعدى على الدولة ومؤسساتها وعلى المواطنين وممتلكاتهم''، مؤكدا أنه ''سيحبط ما يخططون له''.

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هذا وعرض الرئيس سعيد صورا لتجاوزات وقعت قبل أشهر داخل مبنى البرلمان المجمد.

في يوم تسمية الحكومة التونسية الجديدة.. الرئيس التونسي قيس سعيد يعرض صوراَ لتجاوزات وقعت قبل أشهر داخل مبنى البرلمان المجمّد#الشرق#الشرق_للأخبارpic.twitter.com/KVazx5ar1r — Asharq News الشرق للأخبار (@AsharqNews) October 11, 2021

في يوم تسمية الحكومة التونسية الجديدة.. الرئيس التونسي قيس سعيد يعرض صوراَ لتجاوزات وقعت قبل أشهر داخل مبنى البرلمان المجمّد#الشرق#الشرق_للأخبارpic.twitter.com/NKLH5AygmX — Asharq News الشرق للأخبار (@AsharqNews) October 11, 2021

وفي كلمة له إثر أداء أعضاء الحكومة اليمين الدستورية، قال قيس سعيد: "هناك من يدعون إلى العودة إلى ما قبل 25 يوليو باسم الشرعية وباسم قانون وضعوه على المقاس''.

وأضاف: "سنفتح كل الملفات ولن نستثني أي ملف ولا فضل لأي أحد على أحد ولا مكان لمن يريدون العبث بالدولة وسيادة الشعب''، مشيرا إلى أن "البعض نهبوا من أموال الشعب الكثير وحولوا أحلامهم إلى يأس وقد مرت سنوات ثقيلة فيها من الآلام الكثير''.

وأكمل الرئيس التونسي: "قيل أنني تأخرت في تشكيل الحكومة وكأن المشكل في الحكومة بعض الدول لديها كتاب دولة وليس حكومة..نحن لسنا تحت وصاية أي كان..تم تشكيل الحكومة بأسرع مما يكون والمرأة في تونس ليست مسحوقا لتجميل المؤسسات.. لم أرد استباق اللحظة القضية لا تتعلق بحكومة بل بمنظومة ما تزال قائمة إنها معركة تحرير وطني ومن يخوض المعارك يجب أن يعرف الأصدقاء المخلصين و25 لحظة تاريخية بكل المقاييس".

وتابع: "اتخذت القرار وحققت تونس معجزة بعد أن تواصل سقوط الضحايا بفضل الأطباء والقوات العسكرية والمدنية إنها ثورة حقيقية بعد أن كانت الأخبار لا تأتينا إلا بالوفيات وكنت ألاحظ محاولة اقتناص الفرص ممن كانوا يتربصون بالبلاد".

المصدر: "نسمة"