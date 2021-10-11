المقداد يمثل سوريا في الجلسة اليوبيلية لحركة عدم الانحياز في بلغراد

انطلقت في العاصمة الصربية بلغراد اليوم الاثنين أعمال الاجتماع رفيع المستوى لدول حركة عدم الانحياز بمناسبة الذكرى الستين لتأسيسها.

وتشارك سوريا في الاجتماع بوفد يترأسه وزير الخارجية فيصل المقداد ويضم نائب وزير الخارجية بشار الجعفري ومسؤولين آخرين.

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وذكرت صحيفة "الوطن" السورية أن المقداد سيلتقي عددا من نظرائه المشاركين بالاجتماع، لمناقشة أوضاع حركة عدم الانحياز والتطورات الدولية والعلاقات الثنائية.

وكان المقداد قد شارك في يوليو الماضي في المؤتمر الوزاري منتصف المدة لدول حركة عدم الانحياز الذي انعقد عبر الفيديو في العاصمة الأذرية باكو، حيث قال إن الإرهاب والعدوان الخارجي والإرهاب الاقتصادي المتمثل بفرض إجراءات قسرية أحادية الجانب يعتبر أخطر التحديات التي تواجه دول حركة عدم الانحياز وشدد على ضرورة التعاون والتضامن بين تلك الدول.

المصدر: صحيفة "وطن"