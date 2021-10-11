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لقطة ودية تجمع اثنين من الممرضين مع أسير فلسطيني تتحول إلى قضية

أخبار العالم العربي

لقطة ودية تجمع اثنين من الممرضين مع أسير فلسطيني تتحول إلى قضية
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رفضت عائلة الأسير المضرب عن الطعام مقداد القواسمي الاتهامات الإسرائيلية بحق اثنين من الممرضين اللذين ظهرا في صورة وهما يمسكان بمودة بيدي نجلها.

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ووصفت العائلة الصورة بأنها "صورة إنسانية مع مريض مضرب عن الطعام وحالته الصحية حرجة وهو بين الحياة والموت".

وكانت السلطات الإسرائيلية  قد استدعت اثنين من عرب الداخل للاستجواب على خلفية ظهورهما في مقطع فيديو وهما يشدان في مستشفى كابلان بحرارة على يدي الأسير الفلسطينية، مقداد القواسمي المضرب عن الطعام.

واستنكرت عائلة المقداد ما وصف بالتحريض على الممرضين الاثنين واستدعاء المستشفى لهما على خلفية هذا التحريض، محذرة في الوقت ذاته من خطورة الوضع الصحي لنجلها المضرب عن الطعام منذ 83 يوما.

وتوصف حالة المقداد الصحية بأنها وصلت مرحلة الخطر الشديد، وأنه "يعاني من آلام شديدة وفقدان للوعي بشكل متكرر وصعوبة في النطق، وآلام شديدة في العضلات والكلى وعدم انتظام بدقات القلب".

وناشدت العائلة الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام، الجهات الرسمية والشعبية وكل أحرار العالم بالتدخل للإفراج عن الأسرى المضربين عن الطعام بأسرع وقت.

المصدر: RT

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