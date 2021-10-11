وسائل إعلام أردنية تنشر قائمة التعديل الرابع للحكومة

ذكرت وسائل إعلام أردنية أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة أنهى اللمسات الأخيرة على التعديل الحكومي المرتقب إعلانه رسميا اليوم الاثنين.

وحسبما أفاد موقع "عمون"، فإن التعديل المرتقب شمل 9 حقائب وهي:

- خيري عمرو وزيرا للاستثمار

- يوسف الشمالي وزيرا للصناعة والتجارة خلفا لمها علي

- صالح الخرابشة وزيرا للطاقة خلفا لهالة زواتي

- نايف استيتية وزيرا للعمل خلفا ليوسف الشمالي

- هيفاء النجار وزيرة للثقافة خلفا لعلي العايد

- وفاء بني مصطفى وزيرة دولة للشؤون القانونية خلفا لمحمود الخرابشة

- فيصل الشبول وزير دولة لشؤون الاعلام خلفا لصخر دودين

- وجيه عويس وزيرا للتربية والتعليم

- معاوية الردايدة وزيرا للبيئة خلفا لنبيل مصاروة

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وأمس الأحد ذكرت وسائل إعلام أردنية أن الوزراء قدموا استقالاتهم لرئيس الوزراء بشر الخصاونة تمهيدا لتعديل حكومي يعتبر الرابع في عمر الحكومة الحالية للمملكة، وسط توقعات أن يشمل التعديل حقائب الإعلام والمالية والأشغال والنقل والبيئة والصناعة والتجارة والثقافة والطاقة والعدل ووزير دولة.

المصدر: عمون