لبنان.. اجتماع برئاسة ميقاتي للبحث في أزمة الكهرباء وتوضيح حول حريق منشآت الزهراني النفطية

ترأس رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اجتماعا ضم وزير الطاقة وليد فياض، خصص للبحث في وضع الكهرباء والانقطاع الدائم للتيار وانخفاض مستوى التغذية الكهربائية.

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وحضر اللقاء حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان، كمال حايك.

وإثر هذا اللقاء، قال وليد فياض: "بحثنا في هذا الاجتماع في السبل اللازمة لتأمين مستلزمات كهرباء لبنان لحفظ الحد الأدنى من انتاج الطاقة التي تحتاجها لثبات الشبكة وتشغيل المرافق العامة الأساسية وسنتابع الحديث في هذا الاطار"

وعن حيثيات اشتعال النيران في خزان للبنزين بمنشآت الزهراني النفطية، أوضح وزير الطاقة قائلا: "هذا خزان للبنزين تابع للجيش موجود في المنشآت ويحوي كمية معينة من المحروقات، ولقد تم تطويق الحريق وطلبت أن يكون هناك تقرير بكل ما حصل ومسبباته لمعرفة اصل المشكل لتفاديها في المستقبل".

وفي سياق متصل، أوفد ميقاتي وزير الطاقة بعد انتهاء الاجتماع الى منشآت الزهراني لمعاينة الوضع بعد الحريق الذي اندلع فيها صباح اليوم والاطلاع على الملابسات.

المصدر: RT + "الجديد"