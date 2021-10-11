قيادي فلسطيني ردا على بومبيو: لم نأت إلى هذه الأرض من القمر!

علق عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ على تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو نفى فيها أن تكون إسرائيل دول احتلال وفصل عنصري.

‏وكتب الشيخ عبر تويتر اليوم الاثنين: "وزير الخارجية الأمريكي السابق السيد بمبيو يقول "إسرائيل ليست دولة فصل عنصري ولا تحتل الضفة الغربية" !! يا سيد بمبيو هناك 7 مليون فلسطيني يعيشون على هذه الأرض وهُجّر مثلهم منها لم يأتوا من القمر ولم يطردوا أحدا منها بل توارثوا الحق عليها أبا عن جد" .

وزير الخارجية الامريكي السابق السيد بمبيو يقول "اسرائيل ليست دولة فصل عنصري ولا تحتل الضفة الغربية" !! يا سيد بمبيو هناك ٧ مليون فلسطيني يعيشون على هذه الارض وهُجّر مثلهم منها لم يأتوا من القمر ولم يطردوا احدا منها بل توارثوا الحق عليها اباً عن جد . — حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) October 11, 2021

وقال بومبيو إن إسرائيل في كلمة ألقاها أمام حشد في مصنع نبيذ "بساغوت" في الضفة الغربية أمس الأحد، خلال فعالية تكريم نظمها مجلس مستوطنات بنيامين لعمله على تعزيز الاستيطان: "لقد أدركنا أن إسرائيل ليست دولة محتلة، كما أنها ليست دولة فصل عنصري، إنها ديمقراطية جدا ويمكن لكل شخص ممارسة الأديان في جميع العادات والتقاليد الإبراهيمية".

وأضاف بومبيو أن "هذا هو الوطن الشرعي لشعب إسرائيل هنا في يهودا والسامرة".

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية