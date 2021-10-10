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إسرائيل تعين ديفيد غوفرين سفيرا لها لدى المغرب

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إسرائيل تعين ديفيد غوفرين سفيرا لها لدى المغرب
Reuters
السفير الإسرائيلي لدى للمغرب ديفيد غوفرين ووزير خارجية إسرائيل يائير لابيد
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أعلنت إسرائيل عن تعيين ديفيد غوفرين سفيرا لها في المغرب، بعد الإعلان عن تطبيع العلاقات بين تل أبيب والرباط أواخر العام الماضي.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن لجنة التعيينات في لجنة الشؤون الخارجية الإسرائيلية صادقت على تعيين غوفرين في منصب سفير إسرائيل لدى المغرب.

وفي هذا الصدد، قال غوفرين الذي شغل منصب مدير مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط، في تغريدة على حسابه عبر "تويتر": "أتشرف أن أشارك متابعيي وأصدقائي من جميع أنحاء العالم خبر تعييني كسفير رسمي لدولة إسرائيل بالمغرب".

وأضاف: "أشكر بهذه المناسبة كل شركائنا بالمغرب وخارجه على جهودهم لإرساء السلم والسلام.. سوف نتابع عملنا للسير نحو تطوير العلاقات المشتركة لصالح البلدين الشقيقين".

المصدر: RT + "يديعوت أحرونوت" 

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