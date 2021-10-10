ليبيا.. إدارة التوجيه المعنوي ترحب بالمنتخب المصري وتنشر صورا لمحمد صلاح

رحب مدير مكتب القائد العام الليبي الفريق خيري التميمي بمنتخب مصر وتابع تدريبات المنتخب الليبي وذلك بناء على تعليمات القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر.

وأكد الفريق خيري على أن "المباراة مهمة للمنتخبين للعبور إلى كأس العالم وقد تمنى الفوز للمنتخب الأفضل، مشيرا إلى أنه لا فرق بينهم لمتابعة المسيرة وأن يشاهد أحدهم في كأس العالم بصورة مشرفة ممثلا عن الدول العربية".

ومن جانبه قال مدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب: "بفضل الله ومن ثم تضحيات أبطال قواتنا المسلحة نتمكن اليوم من استقبال الفرق واللاعبين المحترفين بعد أن كانت الأوضاع كارثية ويمنع إقامة أي نشاط رياضي أو ثقافي أو حضاري".

وأكد كل من الفريق خيري واللواء خالد على حظوظ المنتخب الليبي والآمال في أن يتم إسعاد 7 مليون ليبي الذين ينتظرون هذه المباراة بعد أن شاهدوا فريقا متجانسا وواعدا يملك القدرة على إحداث الفارق.

المصدر: RT - ناصر حاتم