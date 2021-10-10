إنقاذ 20 بحارا غرقت سفينتهم قبالة شواطئ موريتانيا

أعلن خفر السواحل الموريتاني الأحد، إنقاذ 20 بحارا، غالبيتهم مواطنون موريتانيون، كانوا على متن سفينة صيد أجنبية، غرقت في عرض المحيط الأطلسي.

وقال خفر السواحل في بيان، إن "السفينة المذكورة تحمل اسم Bonte Branko، تعرضت للغرق في عرض البحر، وعلى متنها طاقم مكون من 22 بحارا، بينهم 18 موريتانيا و4 أجانب".

وأضاف أن "تدخل قارب تابع لخفر السواحل، مكن من إنقاذ 20 بحارا بينما لا يزال اثنان في عداد المفقودين"، مشيرا إلى أنهما يحملان الجنسية الموريتانية.

وأشار إلى أن "البحارة العشرين الناجين، يوجدون حاليا على متن قارب خفر السواحل (آرغين) وهم بصحة جيدة، بينما يتواصل البحث عن المفقودين".

المصدر: الوكالة الموريتانية للأنباء