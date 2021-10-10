ردا على سؤال عن التعاون الحربي المغربي الإسرائيلي.. تبون يقسم ويتوعد المعتدين بحرب دون هوادة (فيديو)
Reuters
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بنبرة حادة وقسم توعد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون "كل من يفكر" في الاعتداء على بلاده بـ"حرب دون هوادة".
وقال الرئيس تبون في كلمة يوم الأحد: "أقسم بالله كرئيس للجزائر من يعتدي على الجزائر لن نتوقف في محاربته وسيندم كثيرا".
وأضاف الرئيس الجزائري ردا حول سؤال عن التعاون الحربي المغربي الإسرائيلي بخصوص بناء مصنع للطائرات المسيرة: "لا يقلقنا أي شيء.. هذا موضوع قديم جديد.. نحن لا نبحث عن أحد ومن يبحث عنا يجدنا".
وتابع قائلا: "نعرف قيمة الحروب فنحن شعب مقاوم ونعرف قيمة الحرب والبارود".
المصدر: RT + وسائل إعلام جزائرية
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