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ردا على سؤال عن التعاون الحربي المغربي الإسرائيلي.. تبون يقسم ويتوعد المعتدين بحرب دون هوادة (فيديو)

أخبار العالم العربي

ردا على سؤال عن التعاون الحربي المغربي الإسرائيلي.. تبون يقسم ويتوعد المعتدين بحرب دون هوادة (فيديو)
Reuters
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
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بنبرة حادة وقسم توعد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون "كل من يفكر" في الاعتداء على بلاده بـ"حرب دون هوادة".

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وقال الرئيس تبون في كلمة يوم الأحد: "أقسم بالله كرئيس للجزائر من يعتدي على الجزائر لن نتوقف في محاربته وسيندم كثيرا".

وأضاف الرئيس الجزائري ردا حول سؤال عن التعاون الحربي المغربي الإسرائيلي بخصوص بناء مصنع للطائرات المسيرة: "لا يقلقنا أي شيء.. هذا موضوع قديم جديد.. نحن لا نبحث عن أحد ومن يبحث عنا يجدنا".

وتابع قائلا: "نعرف قيمة الحروب فنحن شعب مقاوم ونعرف قيمة الحرب والبارود".

المصدر: RT + وسائل إعلام جزائرية

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