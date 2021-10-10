تبون: ما يمس تونس يمسنا ولا نتدخل أبدا في شؤونها الداخلية ونشهد للرئيس قيس أنه مثقف ووطني

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم الأحد أن ما يمس تونس يمس الجزائر، مشددا على أن بلاده لا تتدخل أبدا في شؤونها الداخلية.

وصرح الرئيس الجزائري بأنه يشهد للرئيس قيس سعيد أنه رجل مثقف ووطني.

وأشار في تصريحاته إلى أن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المجمدة أنشطته، لم يطلب لجوء سياسيا، موضحا أن الزيارة كانت مبرمجة.

وتابع تبون قائلا إنه متشوق لزيارة تونس، موضحا أن نصف أعضاء الحكومة سيرافقونه خلال زيارته لتونس لإمضاء اتفاقيات في عدة قطاعات.

وجدد تبون التذكير بأن تونس دولة حرة ويرفض أن تفرض عليها أي خيارات من الخارج.

المصدر: RT