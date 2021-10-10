"مشاهد مرعبة وغير مسبوقة في العالم".. وزير التعليم المصري يعلق على مشهد اقتحام أولياء الأمور للمدارس

قال طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر إن بعض أولياء الأمور اقتحموا المدارس اليوم من أجل التسابق على حجز مقاعد أمامية لأبنائهم في الصفوف الأولى بالفصول.

وصرح طارق شوقي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور" الفضائية، بأن المشاهد مرعبة وغير مسبوقة في العالم، مؤكدا أنهم سيضطرون لاتخاذ قرار بمنع دخول أولياء الأمور خلال الفترة المقبلة.

وأكد وزير التربية والتعليم أن ما يحدث أمر غير مقبول خاصة في ظل جائحة كورونا، خاصة وأنهم يسعون بكل السبل لتخفيض كثافة الفصول الدراسية.

ولفت إلى أن بعض أولياء الأمور يصرون على إلحاق أولادهم بمدارس معينة ما يسبب كثافة بالفصول في تلك المدارس.

وطالب الوزير الأولياء بعدم إرسال أبنائهم للمدارس في حال وجود أي أعراض لفيروس كورونا.

كما أشار طارق شوقي إلى أن مصر تبني 20 ألف فصل دراسي سنويا لمواجهة الزيادة السكانية فقط، مشيرا إلى أن أصحاب المصالح يقفون وراء حملات السوشيال ميديا ضد سياسات الوزارة.

واختتم باقول: "نوظف بعض موارد الوزارة في التعاقد مع مدرسين مؤقتين لمواجهة نقص العدد"، لافتا إلى أنه خلال أسبوعين سيبدأ توزيع الوجبة المدرسية على الطلاب.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري