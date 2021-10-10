وزير إسرائيلي خامس يزور الإمارات خلال أسبوعين

أفادت هيئة البث الإسرائيلي "كان" بأن إيلي أفيدار، وزير التخطيط الاستراتيجي الإسرائيلي وصل إلى الإمارات مساء الأحد، ليكون خامس وزير إسرائيلي يزور الدولة الخليجية خلال أسبوعين.

وأضافت الهيئة أن "أفيدار سيجري محادثات مع المسؤولين الإماراتيين المعنيين بالتخطيط الاستراتيجي".

השר לתכנון אסטרטגי, אלי אבידר, הגיע לאיחוד האמירויות - ביקור חמישי של שר במדינה בתוך שבועיים. אבידר יקיים בביקורו שיחות עם גורמים בממשל האמירתי@AmichaiStein1 — כאן חדשות (@kann_news) October 10, 2021

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وكانت الهيئة أفادت في وقت سابق اليوم، بأن وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج وصل إلى الإمارات في زيارة تستغرق 4 أيام يلتقي خلالها مسؤولين إماراتيين.

والأسبوع الماضي، زارت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد أبو ظبي ودبي والتقت نظيرها الإماراتي الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وزارت مسجد الشيخ زايد بأبوظبي، كما زارت الجناح الإسرائيلي في معرض "إكسبو دبي 2020".

المصدر: "كان" + RT