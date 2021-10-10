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وزير إسرائيلي خامس يزور الإمارات خلال أسبوعين

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وزير إسرائيلي خامس يزور الإمارات خلال أسبوعين
Reuters CHRISTOPHER PIKE
علما الإمارات وإسرائيل
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أفادت هيئة البث الإسرائيلي "كان" بأن إيلي أفيدار، وزير التخطيط الاستراتيجي الإسرائيلي وصل إلى الإمارات مساء الأحد، ليكون خامس وزير إسرائيلي يزور الدولة الخليجية خلال أسبوعين.

وأضافت الهيئة أن "أفيدار سيجري محادثات مع المسؤولين الإماراتيين المعنيين بالتخطيط الاستراتيجي".

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وكانت الهيئة أفادت في وقت سابق اليوم، بأن وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج وصل إلى الإمارات في زيارة تستغرق 4 أيام يلتقي خلالها مسؤولين إماراتيين.

والأسبوع الماضي، زارت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد أبو ظبي ودبي والتقت نظيرها الإماراتي الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وزارت مسجد الشيخ زايد بأبوظبي، كما زارت الجناح الإسرائيلي في معرض "إكسبو دبي 2020".

المصدر: "كان" + RT

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